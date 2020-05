Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est bien ouverte au LOSC pour Christophe Galtier !

Publié le 17 mai 2020 à 8h15 par T.M.

Afin de pallier un possible départ d’André Villas-Boas, l’OM pense notamment à Christophe Galtier. Et du côté du LOSC, on ne devrait pas mettre de bâtons dans les roues des Phocéens. Explications.

Devant déjà faire avec une situation financière compliquée, l’OM doit désormais gérer la crise au sein de son organigramme. En effet, il y a quelques jours, le club phocéen a décidé de se séparer de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Un départ qui pourrait avoir de grosses répercussions puisqu’André Villas-Boas l’avait assuré, son avenir était lié à celui de l’Espagnol. Prochainement, le Portugais pourrait donc faire ses valises et sa succession serait déjà en préparation en coulisse. Le 10 Sport vous avait alors révélé des contacts entre Jacques-Henri Eyraud et Christophe Galtier, avant également de vous expliquer que du côté du LOSC, l’entraîneur français ne serait pas retenu s’il voulait partir.

Gérard Lopez ne le retient pas !