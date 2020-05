Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Le LOSC prêt à laisser filer Galtier ?

Publié le 16 mai 2020 à 19h45 par Alexis Bernard

Comme nous l’avons révélé en exclusivité ce vendredi, Christophe Galtier a été approché par l’OM dans le cadre d’un éventuel départ d’André Villas-Boas. Et selon nos sources, le LOSC ne pourrait pas retenir son entraîneur s’il souhaitait accepter le défi olympien.

Le nom de Christophe Galtier est dans les hauteurs de la short-list de Jacques-Henri Eyraud. Le président de l’OM se prépare en effet à toutes les éventualités, et notamment celle d’un départ de son entraîneur, André Villas-Boas. Le Portugais a lié son destin à celui d’Andoni Zubizarreta, qui a quitté son poste de directeur sportif. Et la tendance est clairement à ce qu’AVB claque la porte. Par anticipation, Jacques-Henri Eyraud a déjà pris soin de contacter plusieurs techniciens. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com ce vendredi, puis confirmé par le journal L’Équipe ce samedi, Christophe Galtier a bien été contacté par JHE. Impliqué dans le projet lillois, l’entraîneur des Dogues n’a pas osé donner suite, évoquant ses engagements actuels dans le Nord. Mais son intérêt est aussi naturel qu’évident. Et la présence de son conseiller dans la cité phocéenne ces derniers jours indiqueraient bien que le dossier n’est pas totalement refermé…

Portes ouvertes pour un départ ?