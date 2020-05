Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud pourrait tente le coup avec... Genesio !

Publié le 16 mai 2020 à 9h15 par A.M.

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas sur le banc de l'Olympique de Marseille s'inscrit en pointillés depuis quelques heures, Jacques-Henri Eyraud est déjà en quête de son successeur. Et le président olympien aurait même pris des renseignements sur Bruno Genesio.

Les prochaines heures s'annoncent très chaudes sur la Canebière. En effet, suite à l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, celui d'André Villas-Boas pourrait bien suivre. Et pour cause, le technicien portugais n'a jamais caché son intention de partir dans le cas où le directeur sportif basque était menacé ou poussé dehors. C'est désormais le cas et l'avenir d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM ne tient plus qu'à un fil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jacques-Henri Eyraud scrute déjà le marché afin de dénicher un nouvel entraîneur. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le président marseillais a ainsi sondé Christophe Galtier qui semble être sa priorité. Mais l'entraîneur du LOSC semble réticent à l'idée de quitter son poste alors qu'il se sent bien dans le nord.

Eyraud se renseigne sur Genesio