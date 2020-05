Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qui devrait prendre la succession de Villas-Boas ?

Publié le 16 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Rien ne va plus à l’OM. Après l’officialisation du départ d’Andoni Zubizarreta jeudi soir, André Villas-Boas se poserait de sérieuses questions quant à son avenir à Marseille et pourrait claquer la porte très prochainement. En prenant en compte l’éventuel départ de Villas-Boas, quel entraîneur devrait prendre sa place sur le banc ? C’est notre sondage du jour !

Le Champions Project a tourné une page de son histoire jeudi soir avec le départ, d’un commun accord comme il est stipulé dans le communiqué du club, d’Andoni Zubizarreta. Le désormais ex-directeur sportif a quitté l’OM, laissant derrière lui André Villas-Boas qui révélait la semaine dernière à Team Duga vouloir savoir de quoi sera fait l’avenir de Zubizarreta avant de se pencher sur la saison prochaine. Avec le départ de l’Espagnol, l’avenir du technicien portugais à l’OM s’assombrirait. En effet, que ce soit RMC Sport , Le Parisien ou encore ESPN , tous font état d’un divorce consommé entre l’OM et Villas-Boas et qu’une séparation se profilerait. Pour la succession d’Andoni Zubizarreta, plusieurs noms sont sortis comme Luis Campos ou encore Antero Henrique. En ce qui concerne l’éventuel remplaçant de Villas-Boas dont le départ se préciserait les heures passants, l’OM aurait l’embarras du choix.

Galtier, Pochettino, Heinze, lequel doit s’asseoir sur le banc de l’OM ?