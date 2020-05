Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce proche d'un joueur qui répond fermement à Eyraud pour cet été !

Publié le 16 mai 2020 à 12h15 par B.C.

Ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud a fait savoir que l'OM allait désormais se concentrer sur le trading de joueurs pour renflouer ses caisses. Une stratégie qui étonne en interne.

Face à l'agitation qui règne actuellement à Marseille, Jacques-Henri Eyraud est sorti du silence ce vendredi pour évoquer le départ d'Andoni Zubizarreta et l'avenir d'André Villas-Boas, qui apparaît très incertain. Invité de RMC , le président de l'OM en a profité pour abordé l'avenir du projet McCourt qui rentre dans une nouvelle phase selon lui. « On a bouclé ensemble la phase 1 du projet, la phase de reconstruction et de refondation. Bâtir un nouveau projet. Il s'est acquitté formidablement bien de cette tâche. On rentre dans une nouvelle phase. Elle est différente. Elle repose sur des considérations financières et tous les investissements qu'on a fait doivent commencer à payer », a-t-il confié, avant d'expliquer clairement ce qui attendait l'OM : « On est en position de dégager des revenus liés au trading. Ce n'était pas le cas au début (du projet). Les ventes, quand on est arrivé, ce n'était pas une option. On a essayé de bâtir un effectif. Avec cette nouvelle phase, on est dans une position meilleure pour dégager des ressources de trading et il faut qu'on ait des résultats dans ce domaine . » Et visiblement, ce changement de stratégie est loin de faire l'unanimité en interne.

« Il dit donc clairement que l'OM va faire du trading... OK, c'est noté »