Mercato - OM : Cette indication de taille sur la succession de Villas-Boas et Zubizarreta !

Publié le 16 mai 2020 à 13h15 par La rédaction

Alors qu’Andoni Zubizarreta a quitté l’OM ce jeudi 14 mai, plusieurs observateurs voient André Villas-Boas partir également. Et un nouveau duo entraîneur / directeur sportif pourrait bientôt débarquer à l’OM…

L’annonce a fait l’effet d’un tremblement de terre du côté de Marseille. Ce jeudi 14 mai, l’OM annonçait, via un communiqué officiel, le départ d’Andoni Zubizarreta, « d’un commun accord ». Pour beaucoup d’observateurs, André Villas-Boas pourrait rapidement suivre, ce dernier étant très proche de son directeur sportif. Après la sortie de Jacques-Henri Eyraud sur RMC concernant la situation actuelle au club phocéen, plusieurs observateurs voient le coach portugais quitter l’OM, et un nouveau duo entraîneur / directeur sportif pourrait bientôt débarquer…

«On va avoir un duo qui va arriver»