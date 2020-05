Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle bombe qui relance la vente de l'OM !

Publié le 16 mai 2020 à 9h45 par B.C.

Alors que la piste saoudienne fait beaucoup parler actuellement pour l'avenir de l'OM, un autre groupe de personnes seraient intéressées par le rachat du club phocéen.

Ces derniers jours, l'avenir de l'Olympique de Marseille a fait grandement parler puisque Frank McCourt est disposé à écouter les offres pour la vente du club comme vous l'a explique le 10 Sport. Et à en croire les informations de TMW , c'est Al-Walid Bin Talal, membre de la famille royale saoudienne, qui serait le mieux placé pour prendre la succession de l'homme d'affaires américain. Une rumeur qui fait déjà rêver les supporters de l'OM, qui craignent le pire pour l'avenir de leur club compte tenu des problèmes financiers et de l'incertitude profonde sur le plan sportif suite au départ d'Andoni Zubizarreta qui pourrait entraîner celui d'André Villas-Boas. Cependant, Al-Walid Bin Talal ne serait visiblement pas le seul à vouloir racheter l'Olympique de Marseille.

L'Arabie saoudite ne serait pas seule dans la course pour racheter l'OM !