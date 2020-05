Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud est passé à l'action pour Galtier !

Publié le 16 mai 2020 à 8h45 par A.M.

Avec le départ d'André Villas-Boas qui se profile, Jacques-Henri Eyraud sonde le marché des entraîneurs afin de dénicher le successeur du Portugais. Et la priorité du président de l'OM se nomme bien Christophe Galtier.

Jusque-là, André Villas-Boas est toujours l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais cela ne devrait pas durer très longtemps. En effet, le technicien portugais a toujours assuré qu'il liait son avenir à celui d'Andoni Zubizarreta, et comme le directeur sportif basque est parti, la suite des événements semble assez claire. Et malgré ce qu'il annonce, Jacques-Henri Eyraud semble également avoir conscience qu'André Villas-Boas ne sera plus sur le banc de l'OM dans les prochaines heures. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le président olympien a pris contact avec Christophe Galtier, actuellement en poste au LOSC. Sous contrat jusqu'en 2021 avec le club nordiste, l'ancien entraîneur de l'ASSE semble toutefois réticent à l'idée de quitter son poste pour rejoindre la Canebière.

Eyraud veut Galtier, mais...