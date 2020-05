Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier, Genesio... Le profil du successeur de Villas-Boas se dessine !

Publié le 16 mai 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Depuis l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas s'inscrit clairement en pointillés sur le banc de l'Olympique de Marseille. En coulisse, Jacques-Henri Eyraud a même déjà commencé à scruter le marché des entraîneurs. Et le profil du candidat idéal commence à se dessiner. Décryptage.

Les prochains jours s'annoncent très chaud à l'Olympique de Marseille. Alors que d'un point de vue sportif, tout allait bien suite à l'officialisation du retour du club phocéen en Ligue des Champions, l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta jeudi soir a eu l'effet d'une bombe. Il faut dire qu'André Villas-Boas n'a jamais caché qu'il liait son avenir à celui du Basque. Autrement dit, le futur du technicien portugais s'inscrit clairement en pointillés du côté de l'OM. Au micro de RMC Sport , Jacques-Henri Eyraud tâtait d'ailleurs le terrain : « Je l'ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd'hui. Ce sera sa décision. Si André met au dessus de tout, sa relation avec les joueurs, les supporters, son lien avec Andoni Zubizarreta, qu'est-ce que vous voulez que le vous dise ? André, c'est le coach de l'OM et j'espère bien qu'il va le rester . » En affichant cette position, le président olympien ne dément pas le départ de son entraîneur mais fait en sorte de se dédouaner de toute responsabilité si jamais ce dernier venait à partir. D'ailleurs en coulisses, Jacques-Henri Eyraud est déjà en quête d'un nouvel entraîneur.

Pas de profil à la Bielsa

Et alors que de nombreux noms ont circulé ces derniers heures, le profil de l'entraîneur recherché par Jacques-Henri Eyraud commence à se dessiner sérieusement. Effectivement, dans ses colonnes L'Equipe dresse le portrait-robot du technicien voulu par la direction de l'OM. Et une première tendance semble claire, le président olympien écarte l’hypothèse de travailler avec un technicien du type Bielsa, à savoir très expressif et animé, ce qui rend d'emblée impossible une arrivée de Gabriel Heinze. Eyraud privilégie ainsi un profil pragmatique comme celui d'André Villas-Boas. D'autre part, il faudra que le futur entraîneur phocéen ait une connaissance pointue de la Ligue 1, mais ce sont surtout des capacités de gestion d'un effectif restreint qui seront recherchées. Le prochain coach de l'OM devra obtenir des résultats avec des moyens limités tout en valorisant ses joueurs en vue d'une potentielle vente. Si en plus ce technicien est capable de faire progresser de jeunes joueurs en s'appuyant sur le centre de formation, c'est le jackpot. Cependant, la masse salariale de l'OM étant limitée, il faudra attirer un entraîneur peu gourmand.

Galtier la priorité, mais...