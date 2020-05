Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien de Ligue 1 ciblé pour remplacer Villas-Boas ?

Publié le 16 mai 2020 à 11h45 par A.M.

Déjà en quête du successeur d'André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud multiplie les pistes et semble grandement apprécier Leonardo Jardim. Mais le salaire de ce dernier pourrait refroidir l'OM

Dans les prochains jours, la quête d'un nouvel entraîneur devrait animer les journées de Jacques-Henri Eyraud. Et pour cause, bien qu'André Villas-Boas soit toujours officiellement le coach du club phocéen, le technicien portugais est plus que jamais sur le départ depuis que l'OM a officialisé la fin de l'aventure d'Andoni Zubizarreta dont il était très proche, au point de liait son avenir à celui du directeur sportif basque. Et en coulisse, le président olympique semble bien conscient de la situation puisque comme révélé en exclusivité par le10sport.com, il a déjà pris contact avec Christophe Galtier qu'il sera toutefois difficile de déloger de son poste au LOSC. Par conséquent, Jacques-Henri Eyraud explore d'autres pistes.

Jardim apprécié, mais très cher