Mercato - OM : Quel est le meilleur choix pour remplacer Zubizarreta ?

Publié le 17 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’Olympique de Marseille et, désormais, Jacques-Henri Eyraud lui cherche un remplaçant. Selon vous, quel serait le meilleur choix pour l’OM ? C’est notre sondage du jour !

Depuis jeudi dernier, c’est officiel : Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Arrivé en 2016, l’ancien du FC Barcelone aurait quitté ses fonctions d’un commun accord avec les dirigeants, qui semblaient plancher sur le sujet depuis septembre dernier déjà. Très critiqué ces dernières années pour son recrutement, Zubizarreta est tout de même à la base de l’arrivée d’André Villas-Boas, avec lequel il a d’ailleurs décidé de l’arrivée d’Alvaro Gonzalez et de Dario Benedetto. Son départ pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de Villas-Boas à l’OM, qui a d’ailleurs déjà pris les devants en contactant Christophe Galtier du LOSC... Mais il faudra encore savoir qui l’accompagnera en tant que directeur sportif ! Plusieurs pistes sont en effet annoncées ces derniers jours.

Eyraud va vite devoir régler le dossier du directeur sportif