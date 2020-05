Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Hervé Renard, le profil idéal pour succéder à André Villas-Boas ?

Publié le 17 mai 2020 à 11h30 par Dan Marciano

Afin de préparer la succession d’André Villas-Boas dont l’avenir à l’OM demeure incertain, les dirigeants marseillais auraient ciblé plusieurs techniciens. Mais face à la réalité économique, les dirigeants olympiens pourraient jeter leur dévolu sur Hervé Renard qui présente le profil idéal.

Ce jeudi 14 mai a marqué un tournant du côté de l’OM. Le club marseillais a officialisé le départ d’Andoni Zubizarreta qui occupait le poste de directeur sportif depuis 2016. Une séparation qui pourrait avoir de lourdes répercussions notamment sur le staff marseillais. En effet, André Villas-Boas n’a jamais caché sa proximité avec l’Espagnol. En janvier dernier, le technicien avait notamment lié son avenir à celui d’Andoni Zubizarreta : « Je suis venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur. » Malgré la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions, André Villas-Boas pourrait donc claquer la porte à un an de la fin de son bail. Une situation qui pousse les dirigeants olympiens à explorer le marché afin de dénicher un possible remplaçant.

Galtier et Jardim trop chers

Les dirigeants de l’OM n’ont pas attendu qu’André Villas-Boas officialise son départ pour cibler plusieurs techniciens. Depuis plusieurs heures, de nombreux noms ont été associés au club phocéen. La Marseillaise annonçait que Sven Göran-Eriksson, Vincenzo Montella et Hervé Renard seraient dans le viseur de l’OM. A en croire L'Equipe , les responsables marseillais apprécieraient également Bruno Genesio et Leonardo Jardim. Enfin comme le 10Sport.com vous l’a annoncé en exclusivité le 15 mai dernier, Jacques-Henri Eyraud a fait de Christophe Galtier sa priorité. Mais le natif de Marseille n’a pas donné suite aux appels du club et ne devrait pas prendre place sur le banc olympien la saison prochaine. Un rôle que pourrait également remplir Leonardo Jardim, mais cette piste semble compliquée pour deux raisons. La première tient à la réalité économique actuelle et à la situation financière du club. Selon la Provence et L’Equipe , les prétentions salariales du Portugais seraient trop élevées pour l’OM. De plus, l’entourage de Leonardo Jardim aurait affiché son scepticisme concernant le projet présenté par la direction marseillaise à en croire toujours des informations de La Provence . Mais qui pourrait donc succéder à André Villas-Boas ?

Hervé Renard, le profil parfait