OM - Malaise : Les joueurs de l’OM se rebellent après le départ de Zubizarreta…

Publié le 17 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que l’OM s’est séparé d’Andoni Zubizarreta, au sein du vestiaire de l’OM, on n’aurait pas très bien accueilli cette décision.

Au terme d’une belle saison, l’OM, mené par André Villas-Boas, a réussi à décrocher son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Sur la Canebière, on avait donc retrouvé le sourire, mais les fans ont vite déchanté. En effet, le club est dans une grosse zone de turbulence. Du côté de l’OM, cela a notamment tremblé ces derniers jours avec l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta, désormais ex-directeur sportif. Un départ qui pourrait désormais causer celui d’André Villas-Boas, mais en attendant d’y voir plus clair pour le Portugais, les joueurs de l’OM aurait lancé leur rébellion.

Le boycott de Mandanda