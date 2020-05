Foot - OM

OM : Valère Germain pointe du doigt certains présidents de Ligue 1

Publié le 10 mai 2020 à 17h55 par B.C. mis à jour le 10 mai 2020 à 17h56

Alors que l'arrêt de la Ligue 1 ne fait pas l'unanimité, Valère Germain regrette les propos de certains présidents.