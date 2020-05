Foot - OM

OM : Un coup de tonnerre en préparation pour le projet McCourt ?

Publié le 6 mai 2020 à 8h30 par A.M.

Bien que l'UEFA ait annoncé un assouplissement du fair-play financier compte tenu de la crise du Covid-19, l'Olympique de Marseille est loin d'être épargné et des sanctions pourraient bien être décidées durant le mois de juin. Allant même jusqu'à l'exclusion de la Ligue des Champions.

Enfin ! Pour la première fois depuis 2013, l'Olympique de Marseille a obtenu sa qualification pour la Ligue des Champions. En effet, la LFP a décidé de mettre fin à la saison en Ligue 1 en utilisant le système des quotients. Et à ce petit jeu, l'OM a conservé sa deuxième place synonyme de qualification pour la C1. Une excellente nouvelle pour le finances du club phocéen, dans le rouge depuis plusieurs mois. Toutefois, encore faut-il que la participation européenne des Olympiens soit validée par l'UEFA qui avait récemment menacé l'OM par le biais du fair-play financier. Mais Jacques-Henri Eyraud semble très serein : « Les sanctions peuvent aller jusqu’à une sanction touchant notre participation aux championnats européens pour la saison 2021-22, pas pour la prochaine . »

L'OM fixé en juin pour le fair-play financier