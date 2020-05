Foot - OM

OM : Gignac s'enflamme pour le retour en Ligue des Champions !

Publié le 5 mai 2020 à 13h40 par A.D. mis à jour le 5 mai 2020 à 13h56

Alors que l'OM retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine, André-Pierre Gignac, buteur des Tigres et ancien pensionnaire du club phocéen, s'est totalement enflammé.