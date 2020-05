Foot - OM

OM/OL - Clash : Aulas, Eyraud... La tension monte !

Publié le 4 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Suite à l'annonce de la LFP d'entériner le classement de Ligue 1, les tensions se sont ravivées entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OL n'ayant pas hésité à critiquer la gestion de l'OM dont les comptes sont dans le rouge.

Entre eux, ce n'est pas l'amour fou. Entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, respectivement président de l'OL et de l'OM, les tensions sont vives depuis plusieurs mois et se sont intensifiées au moment de l'interruption de la saison suite à la crise du Covid-19. Le patron des Gones a ainsi suggéré l'hypothèse d'une saison blanche qui n'aurait pas fait les affaires de Marseille, alors deuxième de Ligue 1. Et la réponse du dirigeant phocéen a fusé : « Nous connaissons la volonté obsessionnelle de Jean-Michel Aulas de défendre l'OL par tous les moyens. Mais la ficelle est cette fois un peu grosse. Est-ce vraiment aimer et respecter le football quand, sans la moindre concertation, on suggère de nier les 28 journées de championnat déjà disputées (...) Alors, si les joueurs de Lyon n'ont pas encore réussi à se qualifier pour l'épreuve reine, il reste un joker : le coronavirus. Une idée indécente . » Une sortie qui avait provoqué la colère d'Aulas : « Tu as été odieux, et j'espère que tu sauras convenir d'une situation que personne n'avait prévue . »

Aulas en rajoute une couche