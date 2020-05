Foot - OM

OM : José Anigo s’en prend à Vincent Labrune

Publié le 12 mai 2020 à 11h18 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2020 à 11h40

José Anigo s’est exprimé au sujet de Vincent Labrune et l’ancien directeur sportif de l’OM n’est pas tendre avec son ancien président.