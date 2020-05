Foot - OM

OM - Polémique : Un malaise profond entre Eyraud et le groupe de Villas-Boas ?

Publié le 11 mai 2020 à 20h00 par B.C.

Alors que Jacques-Henri Eyraud tente toujours de trouver un accord avec les joueurs de l'OM pour la baisse de leur salaire, L'Équipe nous apprend ce lundi que le président marseillais ne serait pas très apprécié au sien de l'effectif d'André Villas-Boas.

L'ambiance est tendue actuellement à l'OM. Alors que le club phocéen est dans le rouge financièrement, Andoni Zubizarreta devra vendre plusieurs joueurs cet été afin de renflouer les caisses. L'épidémie de coronavirus n'arrange rien, et l'OM tente logiquement de faire des économies. Depuis plusieurs semaines, Jacques-Henri Eyraud est en négociation avec l'effectif professionnel pour une baisse salariale, lui qui a déjà eu recours au chômage partiel dès le début de la crise sanitaire. Problème, les discussions entre les deux parties traînent en longueur, et la relation entre le président de l'OM et les joueurs ne faciliteraient pas les choses.

Une rupture entre Eyraud et les joueurs de l'OM ?