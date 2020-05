Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche un regret pour le départ de Zubizarreta !

Publié le 16 mai 2020 à 22h30 par Th.B.

Très proche d’Andoni Zubizarreta à qui il a récemment lié son avenir, André Villas-Boas comptait sur la bonne saison de l’OM sur le plan sportif pour forcer la présidence à revoir ses plans concernant la nomination d’un directeur général chargé du football et de ce fait, empêcher le départ du directeur sportif.

« Je dois comprendre plus ou moins qui seront les personnes à mes côtés, si Andoni et Albert (Valentin) seront toujours des personnes avec du pouvoir ou non. (...) De mon côté, je suis ouvert, mais il faut qu'on ait la possibilité avec Andoni de faire un mercato de qualité, dans des conditions qui ne seront pas les meilleures, mais qui nous permettront d’être compétitifs. » . Invité à s’exprimer la semaine dernière lors de l’émission Team Duga , André Villas-Boas comptait clairement poursuivre sa collaboration avec Andoni Zubizarreta à l’OM. Depuis, beaucoup de choses se sont passées et le directeur sportif du club phocéen a décidé, d’un commun accord avec la présidence marseillaise, de quitter ses fonctions. De quoi jeter un froid sur l’avenir de Villas-Boas. Depuis le départ de Zubizarreta officialisé jeudi soir, André Villas-Boas est rentré au Portugal et n’a pas pris la parole, contrairement au président Jacques-Henri Eyraud et au propriétaire Frank McCourt qui ont tous les deux incités l'entraîneur à rester à l’OM.

Grâce à la bonne saison de l’OM, Villas-Boas s’attendait à ce que le projet de directeur général soit « remis en cause »