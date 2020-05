Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Jacques-Henri Eyraud sur le départ de Zubizarreta !

Publié le 15 mai 2020 à 19h15 par J.-G.D.

Quelques heures après l’officialisation du départ d’Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud explique que les discussions avec son ancien directeur sportif ont abouti à un divorce à l’amiable.

Présent aux côtés de Frank McCourt depuis l’intronisation de l’actionnaire principal de l’OM en octobre 2016, Andoni Zubizarreta a officiellement quitté la direction sportive du club. Les Phocéens ont officialisé la nouvelle jeudi soir via un communiqué de presse : « À la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce le départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta ». Le Basque fait donc place nette dans l'organigramme de l'OM, et lors de son interview à RMC Sport ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, en profite pour évoquer le départ de Zubizarreta.

« J’aurais préféré que Zubizarreta reste, mais…"