Mercato - OM : Henrique, Campos... L’après-Zubizarreta se précise !

Publié le 15 mai 2020 à 18h30 par A.C. mis à jour le 15 mai 2020 à 18h59

On commence à y voir plus clair concernant la succession d’Andoni Zubizarreta, qui n’est plus le directeur sportif de l’Olympique de Marseille.

C’est officiel depuis ce jeudi : Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. L’information a commencé à filtrer dans la journée, avant que l’OM ne la confirme par un communiqué signé Jacques-Henri Eyraud. « Andoni est le premier manager que j’ai recruté au démarrage de notre projet. C’est donc avec beaucoup d’émotion que nos chemins se séparent aujourd’hui » a écrit le président de l’OM. « Andoni est un homme honnête, d’une grande intégrité. Au-delà de l’immense joueur qu’il a été, il est un professionnel de grande qualité avec lequel j’aurai toujours beaucoup de plaisir à échanger ». Zubizarreta parti, l’OM doit lui trouver un successeur. Les spéculations vont déjà bon train, avec plusieurs pistes qui se confirment... et d’autres qui semblent déjà bien compromises.

Luis Campos, le choix parfait pour l’OM ?

Le Phocéen , a évoqué un intérêt prononcé de l’Olympique de Marseille pour Luis Campos. Bien connu en Ligue 1 pour avoir participé au projet de l’AS Monaco et pour être à la naissance de celui du LOSC, le Portugais a souvent été lié à l’OM par le passé. Manu Lonjon a rappelé ce vendredi que Campos, qui apprécie l’Olympique de Marseille, était proche de rejoindre le club... avant que Jacques-Henri Eyraud n’opte pour Andoni Zubizarreta. Ce dernier est désormais parti et Lonjon explique que Campos pourrait se laisser tenter par un nouveau projet à l’OM. Son profil serait d’ailleurs parfait pour le projet de Frank McCourt, qui semble vouloir faire des plus-values avec la vente de plusieurs joueurs.

« Farfelue », « fausse piste »... Henrique s’éloigne