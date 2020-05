Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Galtier pointé du doigt par le LOSC !

Publié le 16 mai 2020 à 21h00 par A.C. mis à jour le 16 mai 2020 à 21h01

La situation de l’Olympique de Marseille, où André Villas-Boas pourrait claquer la porte, a des grosses répercussions sur le LOSC.

C’est la guerre, entre le LOSC et l’Olympique de Marseille. Suite au départ d’Andoni Zubizarreta jeudi dernier, André Villas-Boas songe sérieusement à quitter son poste à l’OM. Ainsi, Jacques-Henri Eyraud a pris les devants et a déjà une piste pour le remplacer. Selon nos informations, le président de l’OM a approché Christophe Galtier, sous contrat avec Lille jusqu’en 2021. Cela n’a pas du tout plu à Gérard Lopez, d’après Manu Lonjon et Téléfoot . Le président du LOSC est en effet très remonté envers Galtier, qui serait à la base des approches de l’OM.

« Lopez est surpris et en colère à cause de l'entourage de Galtier. Ils se sont offerts à l’OM... »