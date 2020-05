Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Prolongation, départ… C’est toujours aussi flou pour Villas-Boas !

Publié le 17 mai 2020 à 14h30 par T.M.

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, l’incertitude a immédiatement gagné l’avenir d’André Villas-Boas à l’OM. Mais alors que les rumeurs sont nombreuses concernant le Portugais, difficile d’y voir clair…

Un nouveau chapitre va débuter du côté de l’OM. En effet, le club phocéen a décidé d’entamer un changement en se séparer d’Andoni Zubizarreta, mais cela pourrait avoir une grosse répercussion : le départ d’André Villas-Boas. En effet, le Portugais a été clair à ce sujet, il est venu sur la Canebière pour l’Espagnol et son avenir était lui au sien. Zubizarreta parti, rien ne retiendrait donc Villas-Boas à l’OM. Ces dernières heures, les rumeurs ont d’ailleurs été nombreuses concernant l’avenir du Special Two, que ce soit concernant son possible départ ou bien concernant l’identité de son successeur sur le banc du Vélodrome. Mais qu’en est-il réellement ?

Quid d’une prolongation ?

Avec le départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas pourrait rapidement lui emboiter le pas. Un départ aucunement souhaité par Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. Ce samedi, à travers un communiqué, l’Américain a d’ailleurs pris position pour l’avenir de l’entraîneur de l’OM, assurant : « Nous voulons proposer à André de continuer à être le coach de l'OM au-delà du terme de son contrat actuel ». Faut-il donc s’attendre finalement à une prolongation de Villas-Boas, lui dont le contrat court actuellement jusqu’en 2021 avec l’OM ? Dans des propos accordés au JDD , Carlos Gonçalves, le représentant du Portugais, a été très clair à ce sujet, assurant : « André attend l’offre de prolongation ». De la parole aux actes, il y a donc plus qu’un pas pour la direction de l’OM, qui va donc devoir s’activer pour convaincre Villas-Boas de rester, sans quoi le risque de le voir partir va augmenter, bien qu’il n’aurait pas encore fixé d’ultimatum…

Une succession très compliquée

André Villas-Boas est encore loin d’être parti, mais ce n’est pas encore dit qu’il reste sur le banc de l’OM la saison prochaine, et ce malgré une qualification en Ligue des Champions. Un départ qui pourrait alors embêter Jacques-Henri Eyraud puisque remplacer le Portugais apparait très compliqué. Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, plusieurs noms reviennent dans les médias, mais à en croire les derniers échos, les pistes menant à Leonardo Jardim, Lucien Favre ou encore Rafael Benitez seraient impossibles à réaliser d’un point de vue financier. Pour ce qui est de Christophe Galtier, qui est en contact avec Eyraud comme vous l’a révélé Le 10 Sport, il aurait tout simplement refusé l’idée d’aller à l’OM compte tenu de la situation actuelle.