Mercato - OM : Eyraud attend 60M€ pour cet été !

Publié le 17 mai 2020 à 10h15 par T.M.

Pour combler le déficit budgétaire, l’OM va devoir vendre cet été. Et Jacques-Henri Eyraud aurait déjà établi ses attentes pour ce mercato.

Quel sera le visage de l’OM la saison prochaine ? Le flou est total, que ce soit au niveau de l’effectif, mais aussi concernant l’organigramme. En effet, il est toujours question d’une vente de Frank McCourt, mais dernièrement, c’est l’avenir d’André Villas-Boas qui est devenu incertain suite au départ d’Andoni Zubizarreta. Il n’empêche qu’il faut préparer la saison prochaine, mais la question est aussi de savoir avec quel effectif. Président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud doit faire avec les contraintes économiques actuelles alors que le déficit budgétaire atteindrait les 100M€. Face à cela, sur la Canebière, plusieurs ventes sont attendues.

60M€ espérés !