Mercato - OM : Eyraud avance pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 17 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas est toujours plus incertain depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud est déjà actif sur le marché pour dénicher un nouvel entraîneur.

« Je l'ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd'hui. Ce sera sa décision. Si André met au dessus de tout, sa relation avec les joueurs, les supporters, son lien avec Andoni Zubizarreta, qu'est-ce que vous voulez que le vous dise ? André, c'est le coach de l'OM et j'espère bien qu'il va le rester . » Conscient de la situation, Jacques-Henri Eyraud tentait encore vendredi soir de croire qu'André Villas-Boas ne quitterait pas ses fonctions. Mais cela n'empêche pas le président de l'OM de chercher un nouvel entraîneur.

Galtier la priorité