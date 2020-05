Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Christophe Galtier a tranché pour l’OM !

Publié le 18 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Avec l’incertitude autour de l’avenir d’André Villas-Boas à l’OM, nom de Christophe Galtier est revenu sur la table. L’entraîneur du LOSC s’assiéra-t-il alors bientôt sur le banc du Vélodrome ?

Après Andoni Zubizarreta, c’est bien André Villas-Boas qui pourrait faire ses valises. En effet, l’entraîneur de l’OM avait lié son avenir à celui de son directeur sportif. Ce dernier n’étant plus là, l’annonce pourrait donc rapidement tomber. D’ici quelques semaines, Jacques-Henri Eyraud pourrait donc être obligé de trouver un nouvel entraîneur et plusieurs noms sont évoqués dans les médias. Mais un dossier semble avoir plus de poids que les autres, celui de Christophe Galtier. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, des premiers contacts ont été initiés entre le président de l’OM et l’entraîneur du LOSC.

Une proposition refusée ?