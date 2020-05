Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces grands noms visés pour l'après-Villas-Boas !

Publié le 18 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le départ d'André Villas-Boas pourrait être officialisé dans les prochaines heures, Jacques-Henri Eyraud aurait déjà dressé une première short-list prestigieuse pour le remplacer.

« Je l'ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd'hui. Ce sera sa décision. Si André met au dessus de tout, sa relation avec les joueurs, les supporters, son lien avec Andoni Zubizarreta, qu'est-ce que vous voulez que le vous dise ? André, c'est le coach de l'OM et j'espère bien qu'il va le rester ». Bien qu'il espère toujours voir rester André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud a bien conscience que la tache s'annonce rude depuis le départ d'Andoni Zubizarreta. Comme révélé par le10sport.com, le président de l'OM a ainsi contacté Christophe Galtier, mais ce n'est pas le seul nom sur sa short-list.

Benitez, Pochettino... l'OM ne s'interdit rien