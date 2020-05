Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta pourrait déjà reprendre du service !

Publié le 17 mai 2020 à 19h30 par B.C.

À peine parti de l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta disposerait déjà d'une touche en Turquie, où il pourrait devenir le directeur sportif de Besiktas.

Malgré la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, un parfum de crise règne actuellement du côté de Marseille. Arrivé en 2016 dans les valises de Frank McCourt, Andoni Zubizarreta va quitter son poste de directeur sportif. L'OM a officialisé la nouvelle ce jeudi soir, et cela pourrait être la première étape d'une longue série de changements au sein du club phocéen. Ces derniers mois, André Villas-Boas a en effet lié son avenir à celui de l'Espagnol à plusieurs reprises, et les joueurs et supporters de l'OM craignent aujourd'hui son départ. Quoi qu'il en soit, Jacques-Henri Eyraud doit pour l'instant se concentrer sur la succession d'Andoni Zubizarreta, et ce ne sera pas facile tant l'ancien gardien de but a marqué le club.

Zubizarreta a marqué l'OM

Depuis l'annonce de son départ, les hommages se sont multipliés pour saluer le passage de Zubizarreta à l'OM, même si celui-ci est loin d'avoir été parfait. Alvaro Gonzalez, Valentin Rongier, Bouna Sarr, Boubacar Kamara, ou encore Maxime Lopez ont tous remercié l'ancien directeur sportif phocéen pour son passage à Marseille. Quant à lui, l'Espagnol a affiché sa fierté d'avoir participé au projet McCourt et a tenu à remercier également les personnes qu'il a pu côtoyer au fil des années : « Je veux remercier Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia pour leur confiance en moi. Participer à un projet aussi important que celui de l’OM a été une immense joie. Merci à André Villas Boas de m’avoir régalé dans le foot et de m’avoir fait découvrir un vrai ami. Merci à tout le staff sportif avec Albert Valentin en première ligne pour votre professionnalisme et fierté. Et que dire de mes joueurs et joueuses ? Et vous, les supporters de l’OM ? Merci, merci beaucoup. (...) Je finis comme directeur sportif et je démarre comme supporter de l’OM. ALLEZ L’OM ! », a-t-il notamment expliqué. Libre de tout contrat, Andoni Zubizarreta peut donc se reposer s'il le souhaite, mais l'homme de 58 ans pourrait également reprendre du service dès maintenant.

Zubizarreta pourrait déjà rebondir à Besiktas