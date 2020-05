Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... Faut-il croire à la piste Al-Walid ben Talal ?

Publié le 17 mai 2020 à 17h30 par Bernard Colas

Depuis plusieurs semaines, le nom d'Al-Walid ben Talal revient avec insistance au moment d'évoquer l'avenir de l'Olympique de Marseille. Le membre de la famille saoudienne souhaiterait prendre les rênes du club phocéen et succéder ainsi à Frank McCourt. Cependant, cela serait loin d'être le cas aux yeux de certains.

Arrivé à la tête de l'OM en 2016, Frank McCourt a peu gagné mais a beaucoup perdu avec le club phocéen. Malgré les grandes ambitions l'homme d'affaires américain et son investissement de plusieurs centaines de millions d'euros, « l'OM Champions Project » qu'il imaginait n'a jamais réellement vu le jour. Pire encore, l'OM est aujourd'hui dans une situation financière dramatique et se retrouve dans le collimateur de l'UEFA. De quoi faire naître un sentiment de résignation chez les supporters, bien conscients que la participation à la prochaine Ligue des Champions ne suffira pas à résoudre tous les maux, d'autant plus avec le départ d'Andoni Zubizarreta qui pourrait entraîner celui d'André Villas-Boas. Mais un homme redonne de l'espoir depuis quelques semaines aux fidèles olympiens. Son nom : Al-Walid ben Talal. D'après les informations divulguées par le média italien TMW au début du mois, le membre de la famille saoudienne serait intéressé par le rachat de l'OM, et des discussions seraient déjà en cours. Une véritable bombe qui a rendu les observateurs du football assez sceptiques, d'autant que les points de vue divergent au moment de vérifier ces informations. À l'origine de la révélation, Marco Conterio, rédacteur en chef de TMW , n'a pas changé de version malgré les critiques dont il a fait l'objet et en a rajouté une couche quelques jours plus tard sur son compte Twitter : « Les négociations avec Al-Walid Ben Talal pour acheter l’OM ont débuté. Cela débuterait à une somme de 250 millions d’euros. Au cœur des négociations : le Vélodrome que l’administration ne souhaite pas vendre. En cas d’accord entre les parties et sans le fair-play financier, un budget maximal pour le mercato serait prêt ».

Plusieurs confirmations en France

En France, il y a eu peu de confirmation sur le sujet. Invité de la chaîne L'Équipe vendredi, Georges Malbrunot, grand reporter du Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, a pour sa part expliqué qu'Al-Walid ben Talal souhaitait bel et bien mettre la main sur un club de football, mais l'identité de celui-ci reste très aujourd'hui très incertaine : « J'étais surpris. Entendre que Al-Walid ben Talal va racheter Marseille, je me suis dit que c’était une mini bombe. Il ne peut pas racheter Marseille sans l’aval du prince Mohamed Ben Salmane qui est l’homme fort de l’Arabie saoudite. Pour rivaliser avec ses voisins qatariens qui possèdent le PSG, il veut lui aussi avoir son club, sa danseuse en Europe. On a appris qu’ils veulent acheter Newcastle et peut-être en même temps, l’Olympique de Marseille. Walid ben Talal veut se récréer une espèce d’image médiatique internationale. Est-ce que ça va finir par se faire ? Ça, je n’en sais rien ». De son côté, Thibaud Vézirian est allé encore plus loin sur sa chaîne YouTube en confirmant l'intérêt saoudien pour l'OM : « Ce que je sais, c’est qu’il y a des banques françaises qui sont dans le dossier et qui aident l’Arabie saoudite à être en lien avec l’OM, à faire des propositions pour que ça soit carré. J’ai eu des confirmations de toutes parts. » Faut-il alors croire à une vente de l'Olympique de Marseille dans les prochains mois ?

McCourt et ses proches dénoncent les «fake news»

En tout cas, ce n'est pas la première fois que le rachat de l'OM fait la une de l'actualité. En novembre dernier déjà, Geoffroy Garétier annonçait dans le Late Football Club avoir « été alerté sur des repreneurs potentiels à l’OM », et le journaliste de Canal+ a confirmé récemment que les négociations « suivent leur cours ». Pourtant, on assure le contraire chez les proches de McCourt. Directement impliqué dans le rachat de l'OM par l'homme d'affaires américain en 2016, Me Didier Poulmaire a confié que l'actuel boss du club phocéen est arrivé « dans une optique du long terme ». Même son de cloche dans l'entourage proche du Bostonien qui a assuré à plusieurs reprises que les rumeurs de vente n'étaient que des « fake news ». Le principal intéressé a d'ailleurs décidé de sortir du silence ce samedi dans une lettre adressée à l' AFP en réaffirmant aux supporters et salariés de l'OM qu'il « était pleinement engagé envers l'OM et le projet pour les années à venir ». Les Saoudiens, et Al-Walid ben Talal en tête, sont donc prévenus, mais existe-t-il réellement un intérêt pour l'OM du côté de la péninsule Arabique ?

L'intérêt d'Al-Walid ben Talal est-il réel ?