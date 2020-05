Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau danger se profile avec cette pépite brésilienne

Publié le 17 mai 2020 à 17h00 par D.M.

Sur les traces de Kaio Jorge, le Real Madrid devrait affronter la concurrence de la Juventus, mais aussi du Milan AC. Le club rossonero aurait entamé des contacts avec l’agent du joueur de Santos.

Après Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Reinier Jesus, le Real Madrid voudrait mettre la main sur une nouvelle pépite brésilienne. Le club entraîné par Zinédine Zidane suivrait avec attention les prestations du jeune Kaio Jorge (18 ans) qui évolue cette saison à Santos. Mais le Real Madrid devra faire face à une forte concurrence sur ce dossier puisque la Juventus serait également intéressée. Selon les informations de Tuttosport , l’avant-centre brésilien serait l’une des priorités du directeur sportif de la Vieille Dame Fabio Paratici et des négociations auraient débutées avec Santos.

Le Milan AC prêt à concurrencer le Real Madrid pour Kaio Jorge

Mais un nouveau club italien se serait positionné dans ce dossier Kaio Jorge. Selon des informations du journaliste italien Nicolo Schira, le Milan AC serait entré dans la course et voudrait mettre la main sur le jeune Brésilien. Le club milanais aurait entamé des contacts avec son agent Giuliano Bertolucci et lui aurait garanti que Kaio Jorge obtiendrait une place de titulaire la saison prochaine. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le joueur de rejoindre le Milan AC et de ne pas répondre aux appels du Real Madrid.