Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En attaque, tous les chemins mènent à Kostas Mitroglou ?

Publié le 17 mai 2020 à 15h30 par La rédaction

Prêté jusqu’à la fin de la saison au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou ne sera pas conservé par le club néerlandais, et retournera donc à l’OM à l’issue de la saison. Ce dernier pourrait donc bien être le seul renfort offensif pour le club phocéen la saison prochaine…

La situation semble être catastrophique à l’OM. Outre les soucis financiers bien connus et le gouffre financier de 100 millions d’euros à combler, l’organigramme a été chamboulé, avec l’annonce officielle du départ d’Andoni Zubizarreta de ce jeudi. Le directeur de la cellule de recrutement pourrait rapidement suivre, et André Villas-Boas pourrait décider de suivre son ami « Zubi » loin de l’OM, puisque l’Espagnol et le Portugais sont très proches. L’OM va aussi devoir vendre, et l’éventualité de renforts dans l’optique de disputer dignement la Ligue des Champions semble toujours plus s’éloigner. Alors que l’OM cherchait un attaquant, ce renfort offensif pourrait bien être le flop Kostas Mitroglou…

Pas de transfert à l’Olympiakos

Ainsi, comme rappelé par le Phocéen , un retour de Kostas Mitroglou du côté de l’Olympiakos semble être compliqué à réaliser. En effet, le salaire de ce dernier serait trop élevé pour le club grec, qui dispose déjà de nombreux joueurs offensifs dans son effectif (Youssef El-Arabi et Ahmed Hassan). En cas de départ en Grèce, Mitroglou n’aurait qu’un rôle de rotation, et il serait donc difficile d’imaginer un départ de l’attaquant grec pour rejoindre son ancien club sans garantes de temps de jeu. De son côté l’Olympiakos ne souhaiterait pas payer une indemnité pour faire venir le flop offensif de l’OM. Ce dossier pourrait donc rapidement être clos, même si « rien ne serait à exclure ». Après une saison catastrophique au PSV (3 buts et 348 petites minutes de jeu disputées toutes compétitions confondues cette saison), le chemin de Mitroglou semble tout tracé, et il semble mener directement à Marseille…

Et les autres pistes ?

Avec les récentes révélations concernant la situation financière de l’OM, difficile d’imaginer le club phocéen réussir à attirer un renfort offensif de qualité dans son effectif. Bien que flatté par l’intérêt de l’OM, M’Baye Niang pourrait être une piste à oublier en raison de l’aspect onéreux de la transaction. Même chose en ce qui concerne Michy Batshuayi, qui pourrait pourtant disposer de son bon de sortie définitif l’été prochain pour quitter Chelsea, où il n’a jamais réussi à s’imposer. L’OM pourrait réellement avoir du mal à recruter l’été prochain, eux qui doivent combler un déficit de 90 millions d’euros, et qui souhaitent vendre pour 60 millions d’euros l’été prochain. Les prochaines semaines devraient être décisives pour l’OM…