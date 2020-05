Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, Sanson, Thauvin... A quoi ressemblera le mercato de l'OM ?

17 mai 2020

Alors que l’OM souhaiterait vendre pour 60 millions d’euros afin de rééquilibrer sa balance budgétaire, certains joueurs importants de l’effectif comme Kamara, Sanson ou Thauvin pourraient être sur le départ.

La situation de l’OM se complexifie. Après les difficultés financières, l’OM pourrait faire face à une grosse vague de départs. D’abord dans la direction, après l’annonce officielle du départ d’Andoni Zubizarreta ce jeudi, ou encore l’annonce par RMC du départ du directeur de la cellule de recrutement marseillaise. Ensuite, sur le banc : en effet, André Villas-Boas est un grand ami de Zubizarreta, et le départ de l’Espagnol pourrait bien motiver celui du technicien portugais. Et enfin, sur le plan de l’effectif : car en effet, le mercato de l’OM s’annonce agité. Mais dans le sens des départs…

90M€ de déficit à combler

Ainsi, comme révélé par RMC ce dimanche, l’OM se préparerait à un déficit de 90 millions d’euros cette saison. Les dirigeants auraient pour plan de combler ce déficit au maximum, en tentant de vendre pour 60 millions d’euros d’ici le 30 juin prochain, afin de passer entre les mailles du filet du Fair-play financier. Cependant, l’OM se retrouve dans l’impasse : doivent-ils conserver une équipe compétitive pour disputer la Ligue des Champions et la Ligue 1 convenablement la saison prochaine, ou combler le déficit au risque de perdre leurs meilleurs éléments ? Dans le cadre du vaste projet de vente, Boubacar Kamara semble être la meilleure solution pour l’OM. En effet, ce dernier aurait une valeur de 30 à 40 millions d’euros d’après l’observatoire du football CIES, ce qui permettrait à l’OM de réaliser la moitié des ventes demandées par la direction.

Sanson, Rongier bradés ?

Mais quid des autres joueurs annoncés sur le départ du côté de l’OM ? Car en effet, d’autres membres de l’effectif marseillais sont évoqués comme étant partant l’été prochain. Morgan Sanson et Valentin Rongier disposent tous deux d’une valeur marchande évaluée à environ 20 à 30 millions d’euros. Si l’OM parvient à bien négocier, les départs de Kamara ainsi qu’un des deux autres milieux de terrain pourraient permettre au club d’atteindre rapidement l’objectif des 60 millions d’euros annoncés. Pourtant, deux autres joueurs ont un avenir toujours flou à Marseille : Florian Thauvin et Dimitri Payet. Le premier, en fin de contrat dans un an du côté du club phocéen, a annoncé vouloir rester encore une saison de plus. Cependant, avec les récents événements et la situation actuelle de l’OM, Thauvin pourrait reconsidérer son avenir et son prix avoisinant les 20 millions d’euros pourrait permettre à l’OM de réaliser quelques jolis bénéfices sur le marché des transferts. Même constat pour Dimitri Payet, qui souhaiterait rester. Toutefois, il attendait des garanties pour la saison prochaine. Des garanties qui ne pourraient pas forcément être remplies après les récents événements survenus à Marseille, et qui pourrait motiver des envies de départ de Payet. Une somme de 15 millions d’euros pourrait être demandée par l’OM, comme pour le Néerlandais Kévin Strootman. Malgré les déclarations de Jacques-Henri Eyraud stipulant que ce n’était pas « le temps des soldes » à l’OM, il pourrait y avoir de nombreuses bonnes affaires à Marseille, tant le club phocéen a besoin d’argent…