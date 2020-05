Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande braderie va être lancée à l’OM !

Publié le 17 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Avec sa situation financière actuelle, l’OM se voit dans l’obligation de vendre. Et cet été, les portes pourraient bien être grandes ouvertes. Explications.

Les comptes de l’OM sont plus que jamais dans le rouge. Dans une situation financière délicate, le club phocéen a vu le coronavirus aggraver les choses. Désormais, le déficit budgétaire atteindrait les 100M€. Et Frank McCourt ne voulant pas remettre la main à la poche, il va donc falloir vendre pour résorber ce trou. Un appauvrissement de l’effectif qui inquiétait au plus haut point André Villas-Boas pour la saison prochaine. Mais le fait est que le Portugais pourrait ne pas s’éterniser sur la Canebière…

Personne ne sera retenu ?

Entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas, l’idée n’était clairement pas la même à l’approche du mercato estival. Toutefois, du côté de l’OM, André Villas-Boas pourrait prochainement faire ses valises. Il n’y aurait alors plus rien pour retenir le président phocéen de mettre en place sa stratégie pour cet été : écouter toutes les offres proposées et accepter les plus élevées. Cet été, la grande braderie pourrait donc se dérouler du côté de l’OM et les ventes devraient se multiplier pour renflouer les caisses. Morgan Sanson, Florian Thauvin, Maxime Lopez, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Bouna Sarr, Jordan Amavi… Les opportunités sont nombreuses.