Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de passer à autre chose dans le dossier Tonali ?

Publié le 17 mai 2020 à 12h45 par Th.B.

Sandro Tonali figure certes dans les petits papiers du PSG mais l’Inter et la Juventus mèneraient la danse. D’ailleurs le club nerazzurri serait le grand vainqueur de cette bataille.

Qui raflera la mise dans la course à la signature de Sandro Tonali ? La jeune pépite de Brescia de 20 ans, dispose déjà du statut d’international. L’Italien a la cote de l’autre côté des Alpes où la Juventus et l’Inter bataillent pour le recruter. Le10sport.com vous a cependant révélé le 8 mai dernier que Leonardo avait demandé à Marco Verratti de faire le pressing auprès de son compatriote pour qu’il donne son aval au PSG pour un transfert. Il n y aurait pas d’évolutions à noter depuis dans ce dossier pour le club de la capitale, mais chez la Juventus et l’Inter, c’est une tout autre histoire.

Tonali se rapproche beaucoup de l’Inter !