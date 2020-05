Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait rendu une fière chandelle au Barça…

Publié le 17 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Après le portrait flatteur que Lionel Messi a récemment dressé en interview de Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter aurait pris la décision de ne rejoindre que le FC Barcelone cet été.

« Comme je l'ai déjà dit, Lautaro (Martinez) est un attaquant impressionnant, surtout parce qu'il est très complet : il est puissant, il dribble bien, il marque et sait protéger son ballon... Mais bon, on verra ce qui se passera finalement avec lui et les autres noms qui reviennent » . Voici le témoignage que Lionel Messi a livré pour Mundo Deportivo ces derniers jours. Un discours qui n’est bien évidemment pas passé inaperçu dans le clan Lautaro Martinez. Annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone, du Real Madrid, de Manchester City ou encore du PSG, le buteur de l’Inter aurait décidé suite à cette déclaration de Lionel Messi, de ne jurer que par le Barça pour la suite des opérations.

Lautaro Martinez ne penserait qu’au Barça, grâce à Messi