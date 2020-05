Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait débloqué un dossier brûlant !

Publié le 16 mai 2020 à 15h00 par La rédaction

Après les dernières déclarations de Lionel Messi à la presse espagnole, l’international argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez semble encore plus emballé à l’idée de signer pour le FC Barcelone.

Une déclaration qui en dit long. Ce vendredi, Lionel Messi a réalisé une sortie médiatique très remarquée pour Mundo Deportivo , et en a profité pour parler de la piste numéro 1 du FC Barcelone pour le prochain mercato : Lautaro Martinez. L’international argentin de l’Inter Milan a été encensé par la légende du FC Barcelone, ce dernier affirmant notamment que Lautaro Martinez était très complet et impressionnant. Et depuis, l’attaquant de l’Inter Milan semble être toujours plus chaud à l’idée de partir au FC Barcelone…

Lautaro touché par les mots de Messi ?