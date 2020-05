Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Semedo aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 16 mai 2020 à 14h00 par A.D.

Alors qu'il pourrait quitter le FC Barcelone cet été, Nelson Semedo serait dans le collimateur du PSG, de la Juventus, de l'Inter et de Manchester City. De son côté, le latéral droit portugais serait emballé par l'idée de rejoindre les Citizens.

Nelson Semedo serait séduit par l'intérêt de Pep Guardiola. Arrivé au Barça à l'été 2017, l'international portugais pourrait changer de cap lors du prochain mercato estival. Alors qu'il aurait perdu du crédit dans le club blaugrana , Nelson Semedo pourrait prendre la direction du PSG, de la Juventus, de l'Inter ou encore de Manchester City cet été. Et parmi toutes ces destinations, le latéral droit de 26 ans aurait une préférence.

Nelson Semedo sous le charme de Manchester City ?