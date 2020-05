Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sur le point de boucler un dossier colossal ?

Publié le 16 mai 2020 à 13h00 par A.D.

Ces derniers jours, le FC Barcelone et l'Inter auraient bien avancé dans les négociations pour Lautaro Martinez. Les Nerazzurri n'auraient désormais plus qu'à choisir qui inclure dans la transaction.

Le feuilleton Lautaro Martinez pourrait bientôt entrer dans sa dernière ligne droite. Alors que Luis Suarez a fêté ses 33 ans, le FC Barcelone voudrait faire du buteur de l'Inter son digne héritier. Limité financièrement à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le Barça n'aurait pas les moyens de payer la clause libératoire, fixée à 111M€, de Lautaro Martinez. Ainsi, le club catalan serait dans l'obligation d'inclure des joueurs dans la transaction pour trouver un terrain d'entente avec l'Inter. Alors que les discussions seraient en bonne voie entre les deux clubs, les Nerazzurri n'auraient plus qu'à choisir les Barcelonais qu'ils souhaitent récupérer.

Les prochains jours décisifs pour Lautaro Martinez ?