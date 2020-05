Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce scénario qui se profile pour Nelson Semedo…

Publié le 16 mai 2020 à 3h10 par La rédaction

Alors que les médias catalans affirment que la Juve a demandé d’inclure Nelson Semedo dans le deal Pjanic, c’est un autre scénario qui se profile pour l’arrière latéral portugais. Analyse.

Ces dernières heures, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo a révélé que la Juventus Turin avait cité le nom de Nelson Semedo, qui est aussi très apprécié par le PSG, dans le cadre de l’intérêt du Barça pour Miralem Pjanic. En clair, le club bianconero aurait demandé que l’arrière latéral portugais soit inclus dans l’opération Pjanic. Mais c’est sans doute un autre scénario qui sera retenu par Barcelone. Analyse…

Barcelone va privilégier le deal Lautaro Martinez

En effet, comme les médias italiens l’ont révélé en début de semaine, le FC Barcelone et l’Inter Milan sont proches d’un accord sur le transfert de Lautaro Martinez, autour d’une formule incluant un montant de 60 millions d’euros et deux joueurs, à savoir Arturo Vidal et un arrière latéral. Tout porte à croire que cet arrière latéral est Nelson Semedo, le seul parmi ceux en partance susceptible d’être intégré dans un tel deal. Dans ces conditions, il est quasiment certain que le FC Barcelone va privilégier le dossier Lautaro Martinez par rapport à celui de Pjanic, et donc réserver Nelson Semedo pour le deal avec l’Inter. Reste à savoir ce qu’en pensera le joueur, ce qui est une autre histoire…