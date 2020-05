Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar enfin réglé ?

Publié le 16 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré toute la détermination affichée ces derniers mois, le FC Barcelone ne serait plus du tout en mesure d’attirer Neymar l’été prochain et aurait décidé de tirer un trait sur la star brésilienne du PSG.

Déjà proche de quitter le PSG l’été dernier pour retourner au FC Barcelone, Neymar continue de faire couler d’encre ces dernières semaines dans la presse espagnole. En plus de Lautaro Martinez qui se rapproche à grands pas d’une arrivée au Barça, le numéro 10 du PSG serait l’une des cibles prioritaires du club catalan pour le prochain mercato estival. Mais finalement, Barcelone se serait fait une raison pour Neymar…

Barcelone aurait lâché l’affaire pour Neymar

Comme l’a révélé AS vendredi, la direction du Barça aurait jeté l’éponge dans ce dossier Neylmar, et ce pour plusieurs raisons. La première : l’impact financier de la crise du Covid-19 qui aurait sérieusement handicapé les finances du club. Du coup, l’attaquant du PSG serait contraint de faire baisser son salaire de 50 à 20M€, ce qui paraît évidemment impensable. D’autre part, le FC Barcelone aurait désormais conscience que le PSG ne lâcherait rien dans le dossier Neymar et serait clairement déterminé à le conserver cet été. Du coup, cette piste aurait été abandonnée par Eric Abidal.