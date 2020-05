Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à deux grosses menaces pour Sandro Tonali ?

Publié le 16 mai 2020 à 0h15 par La rédaction

Pisté par le PSG, le jeune prodige de Brescia Sandro Tonali fait actuellement l’objet d’une rude bataille, dans laquelle la Juve et l’Inter multiplieraient les offensives.

Sandro Tonali serait l’une des cibles de Leonardo. Le directeur sportif du PSG, qui souhaite recruter un milieu de terrain cet été, aurait les yeux tournés vers Brescia et son jeune prodige. Il tenterait de convaincre le joueur de venir au PSG et également de trouver un accord avec Brescia. Néanmoins, malgré son vif intérêt porté à Tonali depuis plusieurs mois, le PSG pourrait bien se heurter à une concurrence très féroce de la part des cadrons italiens dans ce dossier...

La Juve et l’Inter préparent de nouvelles offensives pour Tonali