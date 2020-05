Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une volte-face de Barcelone avec Neymar ?

Publié le 15 mai 2020 à 9h15 par A.D.

Faute de moyens suffisants, le FC Barcelone aurait abandonné l'idée de recruter Neymar lors du prochain mercato estival. Le club blaugrana devrait plutôt concentrer ses efforts sur Lautaro Martinez et Miralem Pjanic.

Le FC Barcelone devrait passer son tour pour Neymar. Lors du mercato estival 2017, le PSG avait réalisé exploit d'arracher la star brésilienne au Barça. Après seulement deux saisons dans la capitale française l'été dernier, Neymar voulait absolument faire son retour dans le club catalan. Toutefois, son souhait n'a pas été exaucé. Eric Abidal aurait souhaité se rattraper et rapatrier Neymar lors de la prochaine fenêtre de transferts, mais le secrétaire technique du Barça n'aurait pas les moyens de ses ambitions.

Le Barça prêt à oublier Neymar pour Lautaro et Pjanic ?