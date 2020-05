Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a pris une énorme décision !

Publié le 16 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ, Ousmane Dembélé n’envisage pourtant pas de changer d’air et semble bien déterminé à prouver sa valeur au FC Barcelone.

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017 alors qu’il avait été attiré à l’époque pour pallier le départ de Neymar au PSG, Ousmane Dembélé n’a pas encore convaincu les observateurs. Loin de là. Entre ses pépins physiques à répétition et son irrégularité sur le plan sportif, l’international français ne serait plus franchement désiré au Barça, et le club catalan envisagerait donc de le vendre lors du prochain mercato. Mais Dembélé ne l’entend pas de cette oreille…

Ousmane Dembélé veut rester au Barça

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité vendredi, Ousmane Dembélé souhaite absolument rester au FC Barcelone la saison prochaine et n’envisage absolument pas un transfert. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club blaugrana, l’attaquant tricolore entend bien revenir à son meilleur niveau et faire taire les critiques dans les mois à venir. Le Barça est donc prévenu…