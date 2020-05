Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Jorge Mendes prend les choses en main pour James Rodriguez !

Publié le 16 mai 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Conscient de la volonté de James Rodriguez de rejoindre l’Atlético, Jorge Mendes, agent du milieu offensif du Real Madrid, aurait pris contact avec un dirigeant des Colchoneros.

Il ne fait plus aucun doute que James Rodriguez quittera le Real Madrid lors du mercato estival. L’international colombien serait poussé vers la sortie par Zinedine Zidane et Florentino Pérez. Lié aux Madrilènes pour encore un an, le joueur de 28 ans devrait donc trouver preneur cet été, tout en ayant les idées claires pour son avenir. La presse espagnole dévoile les plans de James Rodriguez, lui qui ouvrirait grand la porte à l’Atlético de Madrid. Déjà intéressé par le milieu merengue l'été dernier, Diego Simeone pourrait parvenir à ses fins. Et le technicien argentin peut compter sur Jorge Mendes.

De nouveaux pourparlers entre Jorge Mendes et l’Atlético de Madrid ?