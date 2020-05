Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le mercato de Zidane sauvé par un nouveau riche ?

Publié le 15 mai 2020 à 23h30 par La rédaction

L’indésirable Gareth Bale pourrait quitter le Real Madrid l’été prochain et les dirigeants de Newcastle lui tendraient les bras. Bonne nouvelle pour Zinédine Zidane qui souhaiterait faire de la place à de nombreuses arrivées. L’entraîneur français verrait d’ailleurs un autre joueur prendre le même chemin. Explications.

Pour le prochain mercato, Zinédine Zidane n’aurait qu’un seul objectif : minimiser les dépenses pour pouvoir réaliser le coup Kylian Mbappé à l’été 2021. Les dirigeants du Real Madrid devraient donc faire en sorte de vendre de nombreux joueurs avant d’activer plusieurs pistes. L’indésirable Gareth Bale, James Rodriguez ou encore Luka Jovic, tous ces joueurs pourraient quitter le navire dans les prochaines semaines. S’il on en croit les informations divulguées en Espagne, un club anglais serait prêt à débarrasser Zidane de ses mauvaises herbes...

James et Bale à Newcastle ?