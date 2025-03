Un deal légendaire négocié avec le PSG, le Qatar va trancher !

Alexis Brunet

Le PSG prépare un projet XXL. Désireux de quitter le Parc des princes, le club de la capitale cherche à se faire construire un nouveau stade ultra-moderne. Cela devrait coûter plusieurs centaines de millions d’euros, et donc de nombreuses villes souhaitent pouvoir accueillir un tel projet. C’est notamment le cas d’Aulnay-sous-Bois et son maire attend la décision finale de Nasser Al-Khelaïfi.

Après plus de 50 ans, l’histoire d’amour entre le PSG et le Parc des princes pourrait s’arrêter. En effet, le club de la capitale cherche à quitter l’enceinte de la porte de Saint-Cloud, car la mairie de Paris ne souhaite pas la vendre. Pour continuer son développement, le champion de France projette donc de se faire construire son propre écrin et plusieurs destinations sont possibles.

Massy, Aulnay-sous-Bois ou bien Ris-Orangis ?

Forcément, la possibilité d’accueillir le nouveau stade du PSG attire de nombreuses villes des alentours. Le club de la capitale a donc reçu plusieurs projets émanant de Massy, d'Aulnay-sous-Bois, de Ris-Orangis ou bien de Saint-Quentin. Cela est en effet la promesse d’un gros chèque pour ces villes, tout en permettant de faire rayonner ces territoires et de booster l’économie.

« Tant que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas dit oui ou non… »

Pour le moment, le PSG n’a toutefois pas pris sa décision sur le sujet. Il y a forcément des favoris et des challengers, et Aulnay-sous-Bois se classe dans la seconde catégorie. Mais son maire, Bruno Beschizza, ne s’avoue pas vaincu tant que Nasser Al-Khelaïfi n’aura pas tranché. « Mon rôle de challenger me va bien. Je le répète, il ne s’agit pas d'une candidature politique. On a monté un vrai dossier, aux côtés d’un aménageur qui a fait un gros travail. Je ne vois pas en quoi les autres candidatures, et notamment celle de Massy, seraient plus sérieuses que la nôtre. Tant que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas dit oui ou non, c’est de la spéculation et on reste dans le jeu. »