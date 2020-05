Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola, Manchester... Kroos évoque son avenir !

Publié le 15 mai 2020 à 21h30 par La rédaction

Après une longue discussion avec Pep Guardiola à la fin du match aller des huitièmes de finale face à Manchester City, Toni Kroos est rentré au cœur de rumeurs l’envoyant en Angleterre. Partira ou partira pas ? Le joueur du Real Madrid a joué cartes sur table !

Le prochain mercato estival du Real Madrid risque d’être très mouvementé et le secteur du milieu de terrain devrait être le plus gros chantier de Zinédine Zidane. Entre les rumeurs de départ de Luka Modric et des potentielles arrivées de Paul Pogba ou encore d'Eduardo Camavinga, l’entraîneur français pourrait aussi voir Toni Kroos quitter le club merengue l'été prochain. L’Allemand serait très convoité et de nombreux médias s’accordent à dire qu’il n'est pas impossible de voir le joueur de 30 ans porter les couleurs de Manchester City l'été prochain. À la fin du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Kroos s’était effectivement longuement entretenu avec Pep Guardiola, son ancien coach au Bayern Munich. Est-ce possible ? Le milieu du Real Madrid répond !

« Je ne peux pas imaginer partir en Angleterre »