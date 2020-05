Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Le Borussia Dortmund pense à Odsonne Edouard !

Publié le 15 mai 2020 à 18h15 par Alexis Bernard

Sur les tablettes de l’OL, Arsenal ou encore Newcastle, Odsonne Edouard est également surveillé par le Borussia Dortmund pour le mercato estival.

Son aventure en Ecosse est un petit carton. Avec le Celtic Glasgow, Odsonne Edouard confirme l’étendue de son potentiel et se fait un nom sur la scène européenne. Au point d’intéresser de nombreux clubs, en Angleterre et ailleurs. À commencer par Arsenal, séduit par le profil et l’efficacité de l’ancien joueur du PSG, vendu pour une dizaine de millions d’euros à l’été 2018. Newcastle, qui prépare un gros projet, est également là. Comme révélé par le10sport.com , le LOSC a souhaité se positionner mais le prix demandé par le Celtic Glasgow a refroidi les Dogues. Lyon, qui prépare un possible départ de Moussa Dembele, est également de la partie.

Dortmund entre en scène

Selon nos informations, un club allemand vient d’entrer dans le dossier et s’intéresse chaudement à Odsonne Edouard. Il s’agit du Borussia Dortmund. Après avoir signé le plus gros coup de l’hiver avec Erling Braut Haaland, l’écurie allemande se prépare à quelques départs cet été. Celui de Haaland n’est pas impossible, même si le Real Madrid pourrait attendre 2021 et l’activation d’une clause libératoire à 70 millions d’euros pour se manifester. Celui de Jadon Sancho, beaucoup plus probable, lui qui plaît très fortement à Manchester United (entre autres). D’après nos sources, des contacts sont déjà en cours, avec l’entourage du joueur. À 22 ans et à deux ans de la fin de son contrat, Odsonne Edouard pourrait être l’un des jolis coups de l’été. Le profil parfait pour tout casser en Allemagne, dans la lignée de ses potes Alassane Pléa et Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach).