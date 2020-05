Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Niang prend position dans le dossier Camavinga !

Publié le 15 mai 2020 à 16h00 par J.-G.D.

Dans le viseur du Real Madrid, de Dortmund et du Milan AC comme l’annonce Le 10 Sport, Eduardo Camavinga, milieu du Stade Rennais, peut compter sur les précieux conseils de M'Baye Niang.

Eduardo Camavinga animera à coup sûr le mercato estival. Il faut dire que les prestations de la pépite du Stade Rennais, largement saluées, ont dépassé les frontières. Le jeune milieu de terrain de 17 ans suscite donc la curiosité de plusieurs écuries européennes. Le Real Madrid se penche sérieusement sur le profil de l’international Espoirs tricolore selon les informations exclusives du 10 Sport. Les Merengue devront toutefois se méfier de la concurrence du Milan AC et du Borussia Dortmund, également sur les traces de la pépite de Rennes, toujours selon nos révélations. Julien Stéphan multiplie de son côté les appels du pied à Camavinga afin de rester en Bretagne, et après le coach rennais, au tour de M'Baye Niang, buteur du Stade Rennais, de conseiller son coéquipier lors d’un live Instagram avec Smaïl Bouabdellah, journaliste de beIN SPORTS .

« Se poser et faire les bons choix »